Hermoso'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Mario Hermoso, transfere sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Hermoso'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
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22 Aralık 2024 11:58
Rodrigo Becao'nun sakatlanması, taraftarın ıslıkladığı Samet Akaydin'in de takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle iki stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Mario Hermoso'yu listesine aldı.

Roma'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği ve görüşmelerin başladığı kaydedildi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde Fenerbahçe-Hermoso flörtünde gelişmelerin olumlu olduğu kaydedildi. Daha önce Galatasaray ile adı anılan tecrübeli oyuncu, bu sezon Roma formasıyla 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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