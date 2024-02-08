Hentbolda Polonya'ya transfer

Milli oyuncu Beyza İrem Türkoğlu, Polonya ekibi MKS Lublin'e transfer oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Polonya'ya transfer
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08 Şubat 2024 13:54
Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Polonya ekibi MKS Lublin ile anlaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Takımı'nın sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, Polonya Süper Lig ekiplerinden MKS Lublin'e transfer oldu.

Daha önce Ankara Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Danimarka'nın Team Esbjerg takımlarında forma giyen Beyza İrem, son olarak Konyaaltı Belediyespor'da oynadı.

Milli formayı 23 maçta giyen Beyza İrem Türkoğlu, 76 gol attı.

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