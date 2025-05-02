Hentbolda kupada final günü

Hentbol Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Kadınlar ve erkeklerde kupanın sahibi cumartesi İzmir'de belli olacak. Ortahisar – Bursa BŞB ve Beşiktaş – Beykoz Bld. final mücadeleleri TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hentbolda kupada final günü
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02 Mayıs 2025 15:20
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası 8'li Finalleri'nde finalistler cumartesi kupa için mücadele edecek.

Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-28 mağlup eden Ortahisar Belediyespor ve Yalıkavakspor'u normal süresi 22-22, uzatmaları 26-26 biten maçta seri 7 metre atışlarıyla 2-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor finalist oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda Ortahisar Belediye ile Bursa BŞB arasında oynanacak Kadınlar Türkiye Kupası finali cumartesi saat 15.00'te başlayacak.

Erkeklerde ise yine aynı salonda saat 18.30'daki finalde Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor kupaya uzanmaya çalışacak. Yarı finalde Beykoz, Nilüfer Belediyespor'u 35-31, Beşiktaş ise Depsaş Enerji'yi 40-22 yenerek finalist oldu.

İki karşılaşmada TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

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