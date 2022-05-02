Hentbolda farklı kazandık!

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan Kadın Hentbol Milli Takımı, Kenya'yı 43-16 mağlup etti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Milli Takımı ilk maçında Kenya ile karşılaştı. Rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen kadın milliler Kenya'yı 43-16 yendi.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Milli Takımı ilk maçında Kenya ile karşılaştı. Rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen kadın milliler Kenya'yı 43-16 yendi.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
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