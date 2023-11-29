Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
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29 Kasım 2023 17:18
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre kupanın çeyrek final kuraları, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.

İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final müsabakaları sonunda bir üst tura çıkan takımlar, dörtlü finalde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçları 16 ve 17 Aralık'ta, rövanşları ise 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Spor Toto-Nilüfer Belediyespor

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