Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta sona erdi
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01 Eylül 2024 20:16
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 36-27 yendi.

İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31

Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı: 29-33

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35

Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29

Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 27-36

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