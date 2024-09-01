Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 36-27 yendi.
İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31
Ortahisar Belediyespor-Adasokağı: 29-33
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29
Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 27-36
Haftanın kapanış maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 36-27 yendi.
İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31
Ortahisar Belediyespor-Adasokağı: 29-33
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29
Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 27-36
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