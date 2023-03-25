Hentbol gönüllü timi, depremzede çocuklar ile buluştu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Kızılay iş birliğinde "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" projesi kapsamında depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturulan gönüllü timi, Adıyaman'da bazı etkinlikler gerçekleştirdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, THF-Kızılay gönüllüleri Adıyaman'da, yemek dağıtımı, taşıma, bakım gibi görevlere ek olarak, çadırlarda kalan vatandaşlara psikososyal destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler ve muhtelif sportif faaliyetleri gibi çalışmalarda bulundu.



Yapılan çalışmaları değerlendiren A Klasman Hentbol Gözlemcisi ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik, "Adıyaman merkezde kurulan tüm çadır kentlere, konteyner kentlere, üniversite yurtlarında kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımıza ulaşmayı hedeflediğimiz beş günü dolu dolu geçirdik. Çocuklar için etkinlikler düzenledik. Yetişkin insanlarımızın yanlarına uğrayıp, çadırlarına misafir olup hasbi





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