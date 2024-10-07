Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mesut Çebi ve yönetim kurulu tarafından, THF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Faruk Akman getirildi.



THF'dan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulunun başkanı Faruk Akman olurken, kurulun yeni üyeleri de belirlendi.



THF Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluştu:



Başkan: Faruk Akman



Üyeler:



Vahit Ersan



Kenan Sivrikaya



Özer Bedir



Abdullah Ali Atalay



Ayhan Gök



Mehmet Şimşek



Yüksel Çalkuç



Fırat Beyde



