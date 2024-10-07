Hentbol Federasyonu MHK başkanlığına Faruk Akman getirildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Faruk Akman getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Federasyonu MHK başkanlığına Faruk Akman getirildi
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07 Ekim 2024 21:18
Son güncelleme 07 Ekim 2024 21:24
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mesut Çebi ve yönetim kurulu tarafından, THF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Faruk Akman getirildi.

THF'dan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulunun başkanı Faruk Akman olurken, kurulun yeni üyeleri de belirlendi.

THF Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Faruk Akman

Üyeler:

Vahit Ersan

Kenan Sivrikaya

Özer Bedir

Abdullah Ali Atalay

Ayhan Gök

Mehmet Şimşek

Yüksel Çalkuç

Fırat Beyde

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