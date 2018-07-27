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Henry Onyekuru için flaş Valencia iddiası!

Galatasaray'ın kiralık olarak Everton'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Valencia'nın teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Henry Onyekuru için flaş Valencia iddiası!
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27 Temmuz 2018 15:51
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Nijerya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanya La Liga ekibi Valencia'nın Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ve Galatasaray'da bir yıl kiralık oynamayı beklemeden hemen kadrosuna katmak istediği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Valencia'nın öte yandan 21 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık teklif edeceği iddia edildi.

2017 yılında 8 milyon Euro bonservis karşılığında Everton'a transfer olan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 800 bin Euro kiralama ücretiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

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