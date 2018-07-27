Henry Onyekuru için flaş Valencia iddiası!

'ın Everton'dan kiraladığıiçin Nijerya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.İspanya La Liga ekibi'nın Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ve Galatasaray'da bir yıl kiralık oynamayı beklemeden hemen kadrosuna katmak istediği belirtildi.Valencia'nın öte yandan 21 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık teklif edeceği iddia edildi.2017 yılında 8 milyon Euro bonservis karşılığında Everton'a transfer olan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 800 bin Euro kiralama ücretiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.