Heerenveen, sahasında PSV'yi tek golle devirdi

Hollanda Eredivise'nin 16. haftasında Heerenveen, lider PSV'yi sahasında 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Heerenveen, sahasında PSV'yi tek golle devirdi
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14 Aralık 2024 23:02
Hollanda Eredivise'nin 16. haftasında PSV, Heerenveen'e konuk oldu. Abe Lenstra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Heerenveen'e galibiyeti getiren tek golü 73'te Ion Nicolaescu kaydetti.

PSV, bu mağlubiyetin ardından 42 puanda kaldı. Heerenveen, 21 puana yükseldi.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında PSV, Feyenoord'u konuk edecek. Heerenveen, Almere City, deplasmanına gidecek.
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