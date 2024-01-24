Miami Heat, Kyle Lowry ve 2027 lotarya korumalı bir ilk tur draft hakkı karşılığında Charlotte Hornets'tan Terry Rozier'ı kadrosuna kattı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, draft hakkının gereğini karşılayamaması durumunda 2028'de korumasız olacağını söyledi.



Hornets'ın Lowry'yi buy-out işlemi ile serbest bırakmak için acil bir planı olmadığı ve son takas gününden önce kendisini takas edip edemeyeceklerine bakacakları bildirildi.



Rozier gelecek sezon 24,9 milyon dolar, 2025-26 sezonunda ise 26,6 milyon dolar kazanacak.



29 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 30 maçta kariyerinin en yükseği olan 23,2 sayının yanı sıra 3,9 ribaund ve 6,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



