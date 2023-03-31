"Heat, Lowry'nin böyle olmasını beklemiyordu" iddiası...

Miami Heat ekibinin, 2021'de kadrosuna kattığı Kyle Lowry'nin All-Star gibi performans göstermesini beklediği ve bu sezon gerileyeceğini hesaba katmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Heat, Lowry'nin böyle olmasını beklemiyordu' iddiası...
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31 Mart 2023 14:07
Miami Heat ekibinin, 2021'de kadrosuna kattığı Kyle Lowry'nin All-Star gibi performans göstermesini beklediği ve bu sezon gerileyeceğini hesaba katmadığı iddia edildi.

Heat, bu sezona Jimmy Butler ile Doğu'da istikrarlı bir playoff takımı olmayı sürdürme beklentisiyle girmiş olsa da, Lowry bu sezon beklendiği şekilde performans gösterememişti.

Miami Herald'dan Barry Jackson, Twitter'da Heat'in Lowry için olan beklediğinden daha fazlasını göreceğini düşündüğünü söyledi:

"Lowry'nin böyle olmasını beklemiyorlardı. Yıldız bir point guard gibi oynayacağını düşünmüşlerdi."

Lowry bu sezon %40.4 şut isabetiyle 11.5 sayı, 5.1 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalıyor.

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