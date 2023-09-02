Hatayspor'un konuğu Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.