Hatayspor'un konuğu Adana Demirspor

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'un konuğu Adana Demirspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2023 14:59
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery