Hatayspor, Süper Lig'e muhteşem döndü!

Süper Lig'e geri dönen Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Süper Lig'e muhteşem döndü!
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12 Ağustos 2023 23:33
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 23:45
Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen deprem bölgesi takımlarından Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'a konuk oldu. Hatayspor deplasmandaki maçı 5-1'lık skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 23. dakikada Görkem Sağlam, 46. dakikada Bertuğ Yıldırım, 57 ve 85. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.

Pendikspor'un tek golü 90+4. dakikada Thuram'dan geldi.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, yeni sezona galibiyetle başlayarak büyük bir sevinç yaşadı.

Ligin yeni takımı Pendikspor, Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Hatayspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



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