Hatayspor, Sivasspor'a konuk oluyor

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Sivasspor'a konuk oluyor
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29 Eylül 2023 12:37
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin 6. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kazanan Akdeniz ekibi, sezonun geride kalan bölümünde topladığı 10 puanla 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor'un rakibi EMS Yapı Sivasspor ise 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde 6 gol gördü. Bordo-beyazlı ekibin gollerinin 4'ünü Dele-Bashiru kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ligde yenilgisi bulunmayan 3 takımdan biri olan Hatayspor, 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

Dün akşam saatlerinde Sivas'a giden Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

 
 
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