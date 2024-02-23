Hatayspor, Konyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Konyaspor deplasmanında
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23 Şubat 2024 12:35
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan Hatayspor, 25 puanla 19. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-1 yenmişti.

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