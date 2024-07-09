Hatayspor, Kerim Alıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kerim Alıcı'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kerim Alıcı için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Alıcı, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kerim Alıcı için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Alıcı, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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