Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.
Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi. Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.
Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi. Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.
Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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