Hatayspor'dan hayati 3 puan!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan hayati 3 puan!
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12 Mayıs 2024 21:02
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 21:22
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi. Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.

Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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