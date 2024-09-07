Hatayspor, Aboubakar'ı ikna etti

Hatayspor, Beşiktaş'ın ardından Vincent Aboubakar ile el sıkıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Aboubakar'ı ikna etti
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07 Eylül 2024 16:10
Son güncelleme 07 Eylül 2024 16:11
Hatayspor, Vincent Aboubakar ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kamerunlu oyuncu için Hatayspor yıllık 1 milyon Euro net maaş ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN ONAYI BEKLENİYOR

Resmi açıklama için Beşiktaş'ın onayı bekleniyor.

ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Vincent Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

2020'de Beşiktaş'a imza atan ve ertesi yıl takımdan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağladı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkarken 60 gol ve 14 asist kaydetti.

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