Hatay'ın süper kahramanı: Volkan Demirel

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gösterdiği duruş ve teknik direktörlük becerisiyle büyük beğeni kazanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Hatay'ın süper kahramanı: Volkan Demirel
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27 Eylül 2023 09:13
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası şehirden ayrılmadı. Hatay halkının sürekli yanında oldu. Futbolcularla tek tek ilgilendi. Bir şehrin kahramanı oldu.

Geçen sezon deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kalan takımını yeni sezona hazırladı. Bu arada kendisine gelen teklifleri tek tek geri çevirdi. Hatayspor'un başında yaptıkları transferlerle birlikte lige iyi bir başlangıç yaptı.

"BU TAKIM HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmedi. Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası, "Konuşurken duygulanıyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Hala bir şeyler yapıyoruz. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek" şeklinde konuştu.

BÜYÜK KARAKTER

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası herkesin yardımına koşan Volkan Demirel, Hatayspor'un başında başarılı sonuçlara imza atıyor. Ligde namağlup konumda bulunan Hatayspor, çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.



 
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