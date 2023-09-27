Hatay'ın süper kahramanı: Volkan Demirel

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası şehirden ayrılmadı. Hatay halkının sürekli yanında oldu. Futbolcularla tek tek ilgilendi. Bir şehrin kahramanı oldu.Geçen sezon deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kalan takımını yeni sezona hazırladı. Bu arada kendisine gelen teklifleri tek tek geri çevirdi. Hatayspor'un başında yaptıkları transferlerle birlikte lige iyi bir başlangıç yaptı.Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmedi. Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası, "Konuşurken duygulanıyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Hala bir şeyler yapıyoruz. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek" şeklinde konuştu.Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası herkesin yardımına koşan Volkan Demirel, Hatayspor'un başında başarılı sonuçlara imza atıyor. Ligde namağlup konumda bulunan Hatayspor, çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.