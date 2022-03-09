Hatay'da Karagümrük hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor'da, karşılaşmanın hazırlıklarına start verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
Abone Ol
Hatay'da Karagümrük hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 16:11
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'nde forma giyen futbolcular yenileme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.