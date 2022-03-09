Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'nde forma giyen futbolcular yenileme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'nde forma giyen futbolcular yenileme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.