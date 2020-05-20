Hasan Şaş'tan "Yabancılar veda etmedi" haberlerine yanıt

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, hakkında çıkan bir haber üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Hasan Şaş'tan 'Yabancılar veda etmedi' haberlerine yanıt
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20 Mayıs 2020 13:51
Galatasaray'da teknik direktörün Fatih Terim'in yardımcılarından olan ancak istifa eden Hasan Şaş, ayrılığının ardından çıkan "Yabancı futbolcular veda mesajı göndermedi" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve yabancı futbolcuların mesajlarını paylaşan Hasan Şaş "Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır." dedi.

Hasan Şaş açıklamasının devamında "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.





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