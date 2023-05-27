Hasan Salihamidzic: 'Nagelsmann'ın payı büyük'

Bayern Münih'te şampiyonluk maçı sonrası görevine son verilen Hasan Salihamidzic, konuştu.



Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonluk aynı zamanda Nagelsmann'a da ait. Bu kupada onun da çok payı var." dedi.



Ayrıca, "Kendisine çok değer verdiğimizi bilmesini isterim. Julian ile yolları ayırmak benim en zor kararımdı. O gerçekten iyi bir teknik adam." ifadelerini kullandı.



