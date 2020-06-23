Hasan Çavuşoğlu: 'Ahmet Ağaoğlu ağabeyime ana avrat küfür etti'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor maçı sonrasında Ahmet Ağaoğlu ile yaşananları açıkladı.Beyaz TV'ye konuşan Çavuşoğlu, "" ifadelerini kullandı.Hasan Çavuşoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;"Ahmet Ağaoğlu, tekme tokat önüne gelene giriyordu. Ben böyle bir rezaleti ilk kez yaşıyorum. Hiçbir kulüp başkanı ile problemim olmaz, 1 gün ceza almadım, kimseye hakaret etmedim. Annemizden babamızdan aldığımız terbiyeye göre de ağzımızdan hiç küfür çıkmamıştır.""Maç boyunca hakemlere küfür ediyorlardı zaten. Videoya da çekildi, görüntüler de var zaten, size de gelir. Trabzon benim örnek aldığım, takdir duyduğum, saydığım sevdiğim bir şehir. Trabzonspor başkanları ile hep ağabey kardeş oldum, Ahmet ağabeye de hep ağabey demişimdir. Ahmet Ağaoğlu, büyük ağabeyimiz var, ısrarla ana avrat küfür ediyordu. Küfür etme dedim, bana da küfretti, elini kaldırıp bana vurmaya kalktı. Ağabeyim oradaydı, dışarı çıkıyordu, herkese harekere başladılar. Ağabeyime küfrü duyunca, 'Küfretmeyin, büyük ağabeyim' dedim. Dinlemedi, bana küfretti, vurmaya kalktı. Küfrediyor, küfretme diyorum ben, ayıp oluyor diyorum hep.""Ahmet Ağaoğlu rahmetli anama küfretti. Ben şikayetçi oldum. Saymadık küfür bırakmadı. Ben ağabeyime küfretme dedikten sonra sahaya indi, önüne gidene saldırdı. Ben oradan çekildim, bunlarla muhattap olmak istemiyorum dedim, yöneticilerime de kimse konuşmasın dedim.""Trabzonspor'un teknik direktörü, bizim yöneticimize küfretti, bunu herkes gördü.""Biz Alanyaspor olarak her zaman beyefendiliğimizi, misafirliğimizi yaptık. Biz efendice gideriz maçımızı oynarız, yenersek mutlu oluruz, yenilirsek tebrik ederiz. Buraya temsilciler, gözlemciler, diğer kulüp başkanları geliyor. Herkese nasıl davrandığımızı herkes görüyor.""Benim yöneticilerim alkollü gelmiyor, kimlerin alkollü olduğu belli, kimlerin ağzından çıkanı kulağının duymadığı da belli. Başkan alkollüydü, içki kokusundan midem bulandı. Sahaya inip önüne gelene saldırıyor, bir kulüp başkanına bu yakışır mı?""Güvenlik güçleri vardı, askerler oradaydı. Benim genel müdüre tekme tokat salladığını gördüm. Ben aşağı inip de orada müdahil olmam, bazı şeylere meydan vermenin gereği yok. Biz sukunetimizi koruduk.""Hakemlerin yaptığı hatalara yorum yapıyor iki taraf da, Hüseyin hoca gerilmiş olabilir, şampiyonluğa oynayan bir takım var. 2-1 iken son dakikada gol yeniyor, Ahmet başkan da kendine hakim olamamış olabilir ama 42 yıl futbolun içindeyim, böyle bir rezaleti ilk kez gördüm."