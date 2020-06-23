Ahmet Ağaoğlu: 'Yalancının Allah cezasını versin mi?'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçı sonrasında Hasan Çavuşoğlu ile yaşanan gerginliği açıkladı.Beyaz TV'ye konuşan Ağaoğlu, "Şu anda alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, bunların hepsi iftira. Benim ölmüş anneme, arkadan onun ağabeyi küfür etti, ben de ona küfürü iade ettim. Ondan ortalık karıştı." ifadelerini kullandı.Ahmet Ağaoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;"İlçe Jandarma Karakolundan ekip rica ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğmadığından beri alkol kullanmayan birinden kaç promil alkol çıkacağını göreceğiz.""Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfürler etmenin ne anlamı vardı. Ben de köyün delisiyim, kimse bize küfür etmedi, kimse sataşmadı, kimse bizi tahrik etmedi... Sonra saha içerisinden de özellikle bana küfredildi. Neyin hesabını yapıyorlar, neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır? Son saniyede golü yiyeceksiniz, sonra arkadan biri gelecek size ağza alınmayacak küfürler edecek. Bunların başka hesabı var.""Hüseyin hoca maç boyunca saha içindeydi. O yönetici neredeydi, yukarıda. Yalancının Allah cezasını versin mi? Hüseyin hoca ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar, belli ölçüde başarılı oldular.""İnsan iftira atarken bile biraz izanlı olur. Bu yaptığı bir kere kul hakkına girer. Ağabeyim dediği insanın galiz küfürler etmesi kul hakkına girer. Karşılığını görünce de çıkacaksın televizyona, 'Trabzonspor Başkanı alkollüydü falan...""Sahadaki vatandaştan, rahmetli anama bir küfür de oradan yedik.""Telefonda bana gösteriyor, 'Ağabeyime küfrediyorsun' diyor, ağabeyim dediği de bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ben de 'Ağabeyin benim hayatta saygı duyduğum nadir insanlardan biridir, sen kimsin?' dedim""Her türlü gerginliği bekliyoruz, bu beklediğimiz bir şey. Son 6 haftada üzerimize farklı şekilde gelineceğini de düşünüyoruz ama burada beklemiyorduk.""Telefondan naklen yayın yapıyordu, sorun bakayım kime naklen yayın yapıyormuş?""Bugün oynadığımız rakibimiz 1 hafta önce de maç oynadı, bize karşı çok farklı bir futbol oynanıyor. Bu da doğaldır. Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın.""Başınızı dik tutun, omuzlarınızı da dik tutun, kazanılacak 6 maç var, bu takım şampiyon olacak, sahadaki oyun ya da hakem sizi negatif etkilemesin, bu takım şampiyon olacak, kimsenin şüphesi olmasın dedim. Bu çocukların alın terine saygılı olmak lazım."