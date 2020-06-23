Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi
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23 Haziran 2020 09:09
Alanya'da oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşma sonrası tribünlerde hareketlenme yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı.

61 saat'in haberine göre; Kafileyle birlikte Trabzon'a gelen Başkan Ağaoğlu ilk iş olarak Trabzon Havalimanı'nda bulunan polis memurlarıyla iletişime geçerek alkol testine girdi.

Yapılan test sonucu "0 promil" çıkarken Başkan Ağaoğlu "alnımız ak" yorumunu yaptı. 



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