Hasan Ali'den Cocu açıklaması: ''Onu tanıyoruz''

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni sezonu heyecanla beklediklerini söyledi.Hasan Ali, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın yeni teknik direktörü Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli ile tanıştıklarını belirterek,dedi.Yeni bir ekibin takımın başında bulunduğunu hatırlatan sarı-lacivertli oyuncu,diye konuştu.Teknik direktör Cocu ile ilgili görüşlerini aktaran Hasan Ali Kaldırım,ifadelerini kullandı.