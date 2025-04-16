Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesine dair pişmanlık duymadığını belirtti.



ESPN'den Tim MacMahon'a konuşan Harrison, "Benim görevim yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek kararlar almak. Ve bazı kararlar taraftarlar arasında popüler olmayabilir," dedi.



Doncic, şubat ayında Anthony Davis'in yer aldığı bir paket karşılığında Lakers'a takas edilmişti. Harrison, bu hamlenin arkasında yatan temel nedenin savunma gücünü artırmak olduğunu vurguladı.



Taraftarların istifa çağrılarına rağmen Irving, Gafford ve P.J. Washington gibi hamlelerin geçen sezonki başarıda büyük rol oynadığını belirtti.



İlk maçlarında Davis'in uzun süreli sakatlığı ve ardından Irving'in sezonu kapatan sakatlığının olumsuz etkilerine değinen Harrison, "Eğer bu sakatlıklar olmasaydı, şu anki tepkiler çok daha yumuşak olurdu," ifadelerini kullandı.



Yeni CEO Rick Welts ise, gelecek sezon için %75-80 oranında kombine yenileme yapıldığını belirterek taraftar desteğinin hâlâ sürdüğünü söyledi.



Mavericks, play-in turnuvasında Sacramento Kings ile karşı karşıya gelecek. Kazanan, Grizzlies veya Warriors ile oynayarak Batı Konferansı'nın 8. sıradan play-off'a katılma şansını arayacak.



