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Harden'ın dönüşü, bu gece belli olacak!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın bu geceki San Antonio Spurs karşılaşmasında kadroya geri dönme kararının, maç vaktinde kesinleşeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın bu geceki San Antonio Spurs karşılaşmasında kadroya geri dönme kararının, maç vaktinde kesinleşeceği bildirildi.

Harden'ın, playofflardan önce geri dönmek amacıyla yakın zamandaki antrenmanlarındaki aktivitesini artırdığı belirtilmişti.

31 yaşındaki oyuncu, hamstring gerginliği nedeniyle 5 Nisan'dan beri kadro dışındaydı ve 18 maç kaçırmıştı.

Harden, takımın diğer süperstarları Kyrie Irving ve Kevin Durant ile bu sezon yalnızca yedi maçta beraber forma giyebilmişti.


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