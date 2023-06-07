Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, 76ers ve Houston Rockets arasında kararsız kaldığı iddia edildi.



Bu yaz serbest bir oyuncu olacak Harden'ın adı, sık sık Rockets ile anılıyor ve The Athletic'ten Shams Charania'nın yakın tarihli bir raporuna göre, 76ers yıldızı bu senaryo ile Philadelphia'da kalmak arasında kalmış gibi görünüyor:



"Philadelphia'da kalma ya da potansiyel olarak evine, Houston'a geri dönme ihtimali arasında kaldığını düşünüyorum. Kökleri ve ailesi orada. Tabii ki, 60 milyon dolardan fazla maaş boşlukları da var ve bu 70 milyon dolara da yükselebilir. Yani verecek tonla paraları var. Bence Houston, piyasada aktif ve agresif olacak bir takım."



Harden, 76ers formasıyla 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları tutturmuştu.





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