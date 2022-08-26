Red Bull sporcusu milli voleybolcu Hande Baladın için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyununda yarış başladı.



Hande Gibi Smaçla oyununun bir hafta içinde 14 bin kayıtlı kişi tarafından oynandığı bildirildi. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puanın 5,066,576 olduğu kaydedildi.



Samsung Galaxy partnerliğinde hazırlanan kampanyada, her hafta puan tablosunda ilk üç sırayı alanlar Red Bull Shop'tan hediyeler kazanırken, yedi hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkı elde edecek.



Hande Gibi Smaçla oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor.





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