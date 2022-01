Hamza Hamzoğlu'ndan transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahada en iyi şekilde her şeyi ortaya koyup, maçtan kazanarak ayrılırız." dedi.



Hamzaoğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.



Bu hafta kendi sahalarında önemli bir maç oynayacakları ifade eden Hamzaoğlu, "Şimdi kısa sürede oynayacağımız Antalyaspor maçı var. 3 gün sonra da Atakaş Hatayspor maçı var. Geride bıraktığımız 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Antalyaspor maçı özellikle Karagümrükspor maçından sonra daha da önem kazandı. Çıkışta olan bir takım. İyi organize oldular ve toparlandılar. İşimiz kolay değil ama başarabilecek gücümüz de var. İnşallah çarşamba günü sahada en iyi şekilde her şeyi ortaya koyup maçtan kazanarak ayrılırız." diye konuştu.



Hamzaoğlu, transfer dönemine girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Süregelen maç periyodunda aynı oyunculara yük bindi. Tabii bu transfer sürecinde de ister istemez oynamayan oyuncular oldu. 'Belki gitsem başka bir yerde oynarsam daha iyi olur mu' diye düşünenler oluyor. Biz bazen başka şeylere odaklanıyoruz. O da bizim konsantrasyonumuzu etkiliyor. Kolay değil. Transfer yapmakta da zorlanıyoruz. Bir de böyle gerçek var. Bunların hepsi üst üste gelince bu tür sonuçlar ve oyunlar kendini gösteriyor. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Benim en mutlu olduğum gün transferin son günüdür. Bittikten sonra biz takımımızı biliriz ve takımımız bizi bilir. Ondan sonra kolları sıvayıp ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Mümkün olduğunca bu süreci iyi bir şekilde geçmek zorundayız. Onun için hepimiz çalışıyoruz. Bu mali tablolarla beraber bir hareket etmeye kalksanız hep kulübe bir zarar olarak geri dönüyor. O yüzden biz de en az zararla bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Geciktiğimizin farkındayız ama buna da mecburuz."



Sakatlıklar konusuna değinen Hamzaoğlu, "Umar'ın sakatlığı var. Antalya maçında da yine aramızda olamayacak gibi. Bugün hafif bir antrenmanla başlayacak. Ağrıları devam ederse aramızda olamayacak. Eğer kendisini iyi hissederse ondan da faydalanabiliriz. Remy geldi ama uzun süre antrenman yapmıyor. Bolasie hazır. Bireysel çalışmış ama o da takımla çalışmadı. Uzun süre takımla birlikte antrenmanla yapmadı. Onun biraz zamana ihtiyacı var gibi." ifadelerini kullandı.





