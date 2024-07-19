Hamza Akman, 1. Lig'e gidiyor!

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcusu Hamza Akman ile sözleşme imzalamadı ve genç oyuncu boşa çıktı.
Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Hamza Akman'ı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın istediği öğrenildi.
Hamza Akman, Galatasaray kariyerinde A takım formasını 3 kez terletti. 19 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol attı. Hamza Akman, takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.
Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Hamza Akman'ı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın istediği öğrenildi.
Hamza Akman, Galatasaray kariyerinde A takım formasını 3 kez terletti. 19 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol attı. Hamza Akman, takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.