Hamza Akman, 1. Lig'e gidiyor!

Galatasaray'ın sözleşme imzalamadığı Hamza Akman boşa çıktı. 19 yaşındaki futbolcu ile Manisa FK ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hamza Akman, 1. Lig'e gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2024 09:01
Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcusu Hamza Akman ile sözleşme imzalamadı ve genç oyuncu boşa çıktı.

Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Hamza Akman'ı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın istediği öğrenildi.

Hamza Akman, Galatasaray kariyerinde A takım formasını 3 kez terletti. 19 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol attı. Hamza Akman, takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery