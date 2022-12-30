Halkbanklı voleybolculardan yeni yıl mesajları

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Halkbank'ta oyuncular, yeni yıl mesajları yayımladı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Bir yılın daha sonuna gelmişken, yeni umutlar yeşerir, hayaller kurulur... Halkbank Spor Kulübü sporcuları; ülkemiz, dünya ve ait oldukları takım için iyi dileklerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.



Halkbanklı voleybolcuların yeni yıl mesajları şöyle:



Aslan Ekşi: Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun.



Deniz İvgen: Yeni yılın dünyaya barış takımımıza şampiyonluklar getirmesi dileğiyle, hoş geldin 2023.



Marko Matic: 2023 her zaman en iyi nedenlerle hatırlanacak bir yıl olsun, huzur içinde yat 2022.



Oğuzhan Doğruluk: Geçtiğimiz yılda hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir yol aldık. Yeni yılda hedeflediğimiz başarıyı elde etmek için çok çalışacağız. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.



Volkan Döne: Canım Türkiye'm, yeni yıl nedeniyle en derin saygılarımı kabul edin. 2023 tüm güzellikleri, barışı, dostluğu ve sonsuz mutluluğu ülkeme getirsin.



Mustafa Koç: Ülkemizde ve dünyada barışın olduğu, hiçbir insanın üzülmeyeceği, tüm sıkıntıların geride kalacağı, parlak bir yıl diliyorum.



Yiğit Gülmezoğlu: Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk dolu yepyeni fırsatlar sunmasını diliyorum. Umarım dünya için barış dolu bir yıl olur. İyi niyetlerle dilenen tüm dilekler gerçek olsun.



Serhat Coşkun: 2023'ün ülkemiz için şanslı, bizler içinse sağlıklı bir yıl olmasını dilerim, mutlu yıllar.



Micah Ma'a: Herkese mutlu yıllar. Umarım yeni yıl sevgi, barış ve harika zamanlarla doludur.



Nimir Abdelaziz: Barış olsun, sevgi olsun, savaşlar son bulsun, mümkünse, 2023'e 2022'ten miras kalmasın.



Doğukan Ulu: Yeni yılın herkes için sağlık, mutluluk, huzur getirmesini ve her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.



Yunus Emre Tayaz: Aileleriniz ve yakınlarınız ile sağlıklı ve mutlu olun. 2023 yılı boyunca gülücükler yüzünüzden eksik olmasın. Yeni yıl size mutluluk, refah, hayatta kısmet getirsin.



Nicolas Bruno: İyi bir yıl olsun, kimse üzülmesin, Halkbank şampiyon olsun.



Yiğit Hamza Aslan: Ülkemde tüm hayallerin ve dileklerin bu sene gerçek olmasını, tüm güzelliklerin 2023'te Türkiye'de buluşmasını diliyorum.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ