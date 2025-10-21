21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Halkbank'ta 11 yıl sonra geri dönüş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı. Kaziyski, 11 yıl sonra takıma döndü.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski'ye kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden 1984 doğumlu Kaziyski, Bulgaristan Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
