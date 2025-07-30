30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
19:00
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"204 santimetre boyundaki Ertuğrul Gazi Metin, Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli orta oyuncular arasında yer almakta olup; Galatasaray, Altekma ve son olarak Arkas Spor gibi takımlarda edindiği tecrübeyle dikkat çekmektedir. Özellikle son dönemdeki blok etkinliği ve istikrarlı performansıyla öne çıkan oyuncu, yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek. Sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve fiziksel gücüyle takımımıza katkı sağlamasını beklediğimiz Ertuğrul Gazi Metin'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."


SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.