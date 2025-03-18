Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PGE Projekt'e konuk

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında 19 Mart Çarşamba günü PGE Projekt'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PGE Projekt'e konuk
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18 Mart 2025 13:35

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 19 Mart Çarşamba günü Polonya temsilcisi PGE Projekt'e konuk olacak.

Başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İsviçreli Vladimir Simonovic ile Belçikalı Koen Luts hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank, ilk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı. Halkbank'ın Dörtlü Final'e kalabilmesi için her türlü galibiyet veya rakibinden en az iki set alması gerekecek.

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