Halkbank, Arkas Spor'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Salon : Atatürk Voleybol
Hakemler : Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Oğuzhan Tarakçı, Burutay Subaşı, James McDonnell, Bertuğ Özdeş (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı)
Halkbank : Micah Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Nimir Abdel Aziz, Doğukan Ulu, Nicolas Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Serhat Coşkun, Yunus Emre Tayaz)
Setler : 27-29, 27-29, 22-25
Süre : 97 dakika (34, 34, 29)
Salon : Atatürk Voleybol
Hakemler : Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Oğuzhan Tarakçı, Burutay Subaşı, James McDonnell, Bertuğ Özdeş (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı)
Halkbank : Micah Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Nimir Abdel Aziz, Doğukan Ulu, Nicolas Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Serhat Coşkun, Yunus Emre Tayaz)
Setler : 27-29, 27-29, 22-25
Süre : 97 dakika (34, 34, 29)
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