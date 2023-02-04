Halkbank, Arkas Spor'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank, Arkas Spor'a set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2023 22:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Salon : Atatürk Voleybol

Hakemler : Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Oğuzhan Tarakçı, Burutay Subaşı, James McDonnell, Bertuğ Özdeş (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı)

Halkbank : Micah Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Nimir Abdel Aziz, Doğukan Ulu, Nicolas Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Serhat Coşkun, Yunus Emre Tayaz)

Setler : 27-29, 27-29, 22-25

Süre : 97 dakika (34, 34, 29)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ