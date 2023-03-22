Halkbank, Altekma'ya tek set vererek kazandı

Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, haftayı galibiyetle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Altekma'ya tek set vererek kazandı
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22 Mart 2023 23:31
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi. Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mert Matic, Mustafa Koç, Bruno, Aslan Ekşi)

Altekma: Kerem Yaman, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Kadir Cin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-22, 21-25, 28-26, 25-20

Süre: 113 dakika (26, 28, 34, 25)

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