Halil Umut Meler, 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti

Hakem Halil Umut Meler, 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.

calendar 10 Kasım 2025 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halil Umut Meler, 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonunun özel davetiyle Al Ahly ile Zamalek takımları arasında dün oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.