Halil İbrahim Pehlivan: "Gençlerbirliği evlatları olarak daha çok çalışacağız"

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil İbrahim Pehlivan: 'Gençlerbirliği evlatları olarak daha çok çalışacağız'
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14 Mart 2021 21:16
Gençlerbirliği'nin futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için ligin yeniden başladığını söyleyen Pehlivan, "Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kulübünüzüm de 98. yılını kutluyorum. 90 dakika çok mücadele ettik. Bizim için lig yeniden başlıyor. Gençlerbirliği evlatları olarak daha çok çalışacağız. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.



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