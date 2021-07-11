"Hakimi Real Madrid'de oynamanın hayalini kuruyor"

PSG'ye transfer olan Achraf Hakimi'nin menajeri, oyuncusunun Real Madrid'e yeniden dönmek istediğini belirtti.

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'Hakimi Real Madrid'de oynamanın hayalini kuruyor'
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11 Temmuz 2021 09:44
70 milyon euroluk bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı sağ beki olan Achraf Hakimi'nin menajeri açıklama yaptı.

Menajer Alejandro Camano yaptığı açıklamada, oyuncunun doğup büyüdüğü Madrid'de eski kulübü Real Madrid'e bir gün dönmek istediğini hayal ettiğini söyledi. Camano açıklamasında, "Achraf Madrid'de doğdu, Madrid'de büyüdü ve Real Madrid'e adım attı. Sonunda hedeflediği yer yine Real Madrid, bunun hayalini kuruyor" diye konuştu.

Camano ayrıca PSG'den önce Chelsea'nin de Hakimi için Inter'e teklif yaptığını ancak oyuncusunun İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşaması nedeniyle tercih etmediğini söyledi.

2015'de girdiği Real Madrid altyapısından 2018'de Dortmund'a 2 yıl kıralanarak çıkan Hakimi, geçen yıl 41 milyon euroya Inter'e, bu yıl ise 70 milyon euroya PSG'y transfer olmuştu.


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