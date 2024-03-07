Hakim Ziyech'in geri dönüşünün sırrı belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, takımıyla çalışmalara başladı. Faslı futbolcu, Amsterdam'da 3 gün boyunca özel programla çalışmalarını sürdürdü. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Hakim Ziyech'in geri dönüşünün sırrı belli oldu
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07 Mart 2024 09:12
Son güncelleme 07 Mart 2024 09:14
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, takımıyla çalışmalara start verdi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Hakim Ziyech'in Hollanda seyahatinin tedavi olmadığı ortaya çıktı.

Takıma verilen izinden faydalanarak Türkiye dışına çıkan futbolcunun, kulüp sağlık heyetinin gözetiminde hareket ettiği, İstanbul dışında bulunduğu süre içerisinde, kulüp doktoru Yener İnce ile temasta bulunan fizyoterapistin çalışmasına yardım ettiği ifade edildi.

Faslı futbolcu, Amsterdam'da 3 gün boyunca özel programla çalışmalarını sürdürdü. Ajax'ın eski performans antrenörü Dave Louiszoon ile çalışan Ziyech, bireysel çalışmalarından görüntüleri de paylaştı. Ziyech, Galatasaray'ın son antrenmanında da yer aldı.

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