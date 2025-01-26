Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, beklentilerinin üstünde bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.
Sahadaki iki takımın da futbol oynamaya çalıştığını aktaran Kutlu, "İlk yarı maçı koparabilirdik ama zeminden dolayı net iki fırsat kaçırdık. İkinci yarıda 15 dakika bocaladık ve golü yedik. Oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar yakaladık. Rakibin direkten dönen topunda şanslıydık. Maç maç hedefimize ilerliyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim hedefimizi belirleyecek. Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor. Şu anki durumumuz beklentinin çok çok üstünde bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nün taraftar desteğine dikkati çeken Kutlu, "Ankaragücü taraftarı itici güç oldu takımlarına. Biz depremde hasar gördüğü için bazı tribünlere taraftar alamıyoruz. İki dönem transfer yasağımız vardı geçmişte. Biz bu sene ligi iyi yerde bitirip önümüzdeki sene için hedef koymuştuk. Karagümrük puan kaybederse haftayı ilk 2'de tamamlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Hakan Kutlu: "Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor"
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, beklentilerinin üstünde bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.
- 18:21 Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
- 18:11 Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
- 18:10 Fatih Karagümrük, dokuz kişi kaldığı maçta kazandı
- 18:03 Beşiktaş, 1-0'ı tutamadı; Antalya puanı kaptı
- 18:02 Eyüpspor, seriye bağladı!
- 18:02 Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
- 17:59 Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
- 17:56 Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
- 17:46 Mustafa Dalcı'dan hakem tepkisi!
- 17:45 Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!
- 17:41 İlhan Palut: "Zorlandığımız bir maçı kazandık"
- 17:38 OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
- 17:38 Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!
- 17:32 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı
- 17:29 Balkan Bisiklet Birliğinde başkanlığa yeniden Emin Müftüoğlu seçildi
- 17:27 İşte 3. Lig'de son görünüm
- 17:23 İşte 2. Lig'de son görünüm
- 17:21 Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı
- 17:20 TFF 3. Lig'de görünüm
- 17:17 Erkan Sözeri: "Oyuncularım elinden gelenin fazlasını yaptı"
- 17:14 Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
- 17:12 Ersel Uzgur: "Az pozisyon verip mağlup olduk"
- 17:11 Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!
- 17:09 WRC'nin ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
- 17:06 Hakan Kutlu: "Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor"
- 17:05 Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon
- 17:03 VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermeden galip
- 17:03 Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
- 17:01 Kemal Özdeş: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"
- 16:55 İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı
- 16:41 Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
- 16:38 Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediye'yi yıktı
- 16:33 Greenwood'dan Pogba açıklaması!
- 16:32 Maddi sıkıntılara dikkati çekmek için sahadan çekildiler
- 16:30 Pavlovic'in golü VAR'a takıldı ama Milan muhteşem döndü
- 16:27 Antalya'da golf heyecanı sona erdi
- 16:23 Milli sporcu Cihan Doğu'nun hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:15 Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark: 9-0
- 16:13 Fenerbahçe, FOMGET'e kaybetti!
- 16:02 Kayserispor 5 maçtır galibiyete hasret
- 15:40 Erzurumspor, Süper Lig aşkına...
- 15:35 Solskjaer'den Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar
- 15:34 3 kırmızılı 2 penaltılı maçta kazanan Keçiörengücü!
- 15:33 Gol düellosunda kazanan Rizespor
- 15:17 Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
- 15:04 Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
- 15:00 Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
- 14:50 Kayserispor, son 10 sezonda 21 kez teknik adam değiştirdi
- 14:31 Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
- 13:59 Süper Lig'de ilginç karar; VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi
- 13:55 Balıkesirspor seriye 'devam' dedi
- 13:54 Karşıyaka tam yol ileri
- 13:52 Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'dan saldırı açıklaması
- 13:50 Karşıyaka potada kayıplarda
- 13:49 Menemen FK'nın keyfi yerinde
- 13:47 Makhachev'in sıradaki rakibi Topuria mı?
- 13:42 Manisa FK'nın rakibi Sakaryaspor
- 13:38 Adıyamanlı depremzede sporcu, milli takıma seçildi
- 13:31 Trabzonspor'dan Sangare atağı
- 13:24 Trabzonspor'a genç yıldız: Nazarenko
Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
Greenwood'dan Pogba açıklaması!
Kylian Mbappe, Real Madrid'i sırtlıyor
Lille, öne geçtiği maçta kaybetti
Napoli, Juventus'un serisini bitirdi
Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi
Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı
Liverpool, Ipswich Town'a acımadı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı
-
2
Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu
-
3
Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
-
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a; "Hesap vakti!"
-
5
Fenerbahçe'den 8 milyon euro'luk teklif: Cuibano
-
6
Fenerbahçe'de Milan Skriniar neden hala açıklanmadı?
-
7
Maximin'de maximum maliyet
-
8
Osman Şenher: "45 bin kişi Galatasaray'ı canlandıramadı"
-
9
Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
-
10
Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?