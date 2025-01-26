Hakan Kutlu: "Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Kutlu: 'Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor'
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26 Ocak 2025 17:06

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, beklentilerinin üstünde bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. 

Sahadaki iki takımın da futbol oynamaya çalıştığını aktaran Kutlu, "İlk yarı maçı koparabilirdik ama zeminden dolayı net iki fırsat kaçırdık. İkinci yarıda 15 dakika bocaladık ve golü yedik. Oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar yakaladık. Rakibin direkten dönen topunda şanslıydık. Maç maç hedefimize ilerliyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim hedefimizi belirleyecek. Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor. Şu anki durumumuz beklentinin çok çok üstünde bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ankaragücü'nün taraftar desteğine dikkati çeken Kutlu, "Ankaragücü taraftarı itici güç oldu takımlarına. Biz depremde hasar gördüğü için bazı tribünlere taraftar alamıyoruz. İki dönem transfer yasağımız vardı geçmişte. Biz bu sene ligi iyi yerde bitirip önümüzdeki sene için hedef koymuştuk. Karagümrük puan kaybederse haftayı ilk 2'de tamamlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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