Hakan Kutlu: 'Rakiplerimize pozisyon vermiyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, erken buldukları golle maça iyi başladıklarını, rakibe çok az pozisyon verdiklerini söyledi.



Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının eksiklere rağmen sahiplenme duygusuyla oynadığını belirtti.



Taraftarların da bu duruma karşılık verdiğini ifade eden Kutlu, "Müthiş bir sahiplenme, adanmışlıkla oynuyorlar. Hepsinin alnından öpüyorum. Şehir de bir yıldır verdikleri mücadeleyi ayakta alkışlıyor. Hepsi Erzurumspor'un tarihine geçecek oyuncular." diye konuştu.



Kutlu, maçta rakibe az pozisyon verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Çok az sayıda pozisyon verdik, zaten dört maçtır gol yemedik. İnşallah bu devam eder. En asgari şekilde gol pozisyonu veriyoruz, bugün de rakibimizin duran toplar hariç gol pozisyonu sanırım yoktu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var, onu da kazanıp ligin alt sıralarından bir an önce kopmak istiyoruz. İnşallah Altay maçını da kazanacağımızı düşünüyorum."



Taraftarların desteğine de değinen Kutlu, "Bu karşılıklı bir sevgi. Kaybettiğimiz ya da kazandığımız maçlarda hep bize destek verdiler. Aynı şekilde oyuncu grubuna müthiş bağlılıkları var. Buraya gelirken en büyük güvencemiz zaten taraftar topluluğuydu. Burası önemli bir camia, önemli bir şehir. İnşallah sezon boyu bu birlikteliğimizi devam ettirip sezonu güzel yerde tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.



