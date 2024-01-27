Hakan Kutlu: ''Güzel bir yerde ligi tamamlayacağız''

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2-0 kazanılan Manisa FK maçının ardından konuştu.



Hakan Kutlu, Manisa FK maçının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında üçüncü karşılaşmanızı oynadık. Bunlar ligin çok önemli takımları. Bandırmaspor deplasmanı, Bodrumspor iç saha ve yine bu ligin hem sezon başı hem devre arası transferlerine baktığımız zaman çok önemli yatırımlar yapan Manisa FK ile oynadık. Bu üç maçı da gol yemeden bitirmek bizim adımıza çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.



Kutlu, müsabakayı pozisyon vermede bitirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Rakip 10 kişi kalana kadar oyuna daha fazla hakimdik. Gol sayısını birden fazla yaptırabilirdik, değerlendiremediğimiz girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Rakipten bir oyuncu atılınca biraz biz de 'skoru koruyalım, ne olur ne olmaz' düşüncesiyle biraz yumuşadık gibi geldi bana. Ama bu süreç içerisinde yine pozisyon vermeden bir iki tane pozisyon bulduk. Tabii ki bir organizasyonumuz, bir tekniğimiz ve taktik anlayışımız var. Ama bunların ötesinde oyuncu grubunun adanmışlığı var. Bu çok değerli. Hem Erzurum şehri için hem de Erzurumspor için çok önemli, çok karakterli oyuncular."



Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Kutlu, "İnşallah ligin kalan kısmında da bu performansımızı, bu isteğimizi sürdürürsek Erzurumspor güzel bir yerde bu ligi tamamlayacaktır. Önümüzdeki hafta da çok çok önemli bir maçımız var. Tabii ki bugün seviniyoruz, yarın iznimiz var. Ama ondan sonraki gün tekrar çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Onun hazırlıklarımıza başlayacağız." diye konuştu.



