Hakan Çalhanoğlu: 'Şimdi sırada İstanbul var'

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile İtalya Kupası'nı kazandıkları Fiorentina karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Kupa töreni sonrası konuşan Milli futbolcumuz sözlerine, "Mutluyum, bir kupa daha kazandık. Fiorentina çok iyi oynadı, çok zorlandık ama pes etmedik ve kazandık. Her zaman kazanabileceğimiz her kupayı kazanmayı hedefliyoruz. Bugün bunu başardık ama ligde Şampiyonlar Ligi bileti için önümüzde zor ve önemli bir maç daha var." ifadeleriyle başladı.



İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili soruya ise Çalhanoğlu, "İstanbul'daki Türk taraftarlar mı? Evet, bu maçı bekliyorum. Ülkemden birçok mesaj aldım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı beni iki kez aradı. Herkes benimle birlikte. Bir Türk futbolcu olarak inanılmaz bir hikaye yazmayı umuyorum. Ancak, bu maç zor olacak ve çok acı çekeceğiz. Grup aşamasından sonraki her maçta olduğu gibi bu maça da inanıyoruz. Rüyamın peşinden gitmek istiyorum. Şimdi finaldeyiz ve neler olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.



Inter orta sahasında artık savunma önünde rol alarak daha başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Orta saha rolünde geliştim. Savunma önünde 'regista' olarak oynuyorum. Gelişiyorum, gelişmeyi seviyorum ve bana yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Biz güçlüyüz, iyi bir orta sahamız var. Her şeyimizi vereceğiz. De Bruyne ve Modric harika oyuncular. Onların seviyesinde oynayabileceğimizi gösterdik. Finaldeyiz. Finali oynayacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.