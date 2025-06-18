10 numara transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray gündeminde yer alan Baturina'nın Como'ya transfer olmasının ardından rotasını Yunanistan'a çevirdi.



Sarı-Kırmızılı takımın Paok forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Giannis Konstantelias ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği genç futbolcu için yönetimin ilerleyen günlerde Yunan kulübü ve oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.



PERFORMANSI



Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcu geride bıraktığımız sezonda 47 maça çıkıp 10 gol, 1 asiste imza attı.







