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Bane, eski takımı Grizzlies'e: "Salonumuz zindana benziyordu"

Orlando Magic'e takaslanan Desmond Bane, yeni takımının tesislerini överken eski kulübü Memphis Grizzlies'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

calendar 18 Haziran 2025 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bane, eski takımı Grizzlies'e: 'Salonumuz zindana benziyordu'
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Orlando Magic'e takaslanan Desmond Bane, yeni takımının tesislerini överken eski kulübü Memphis Grizzlies'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Magic'in yeni antrenman tesisi AdventHealth Training Center hakkında konuşan Bane, Memphis'in tesislerini adeta "zindan"a benzetti:

"Memphis'te tek bir pencere bile yoktu. Biz orayla zindan deyip dalga geçiyorduk. Burası ise bambaşka. Dışarı çıkıp nefes alabiliyorsun, terasta yemek yiyebiliyorsun. İç-dış antrenman alanı, her şey var."


Bane, takas sürecinde Orlando'nun en çok gitmek istediği takımların başında geldiğini de belirtti.

Magic, Bane'i kadrosuna katmak için Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 2025 16. sıra hakkı, Phoenix Suns'ın 2026 birinci tur hakkı, 2028 ve 2030 birinci tur hakları ile 2029 pick swap vermişti.

Bane, geçen sezonu 19.2 sayı, 6.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden %41'le isabet bulan Bane, Magic'in dış şut konusundaki eksikliğini kapatmayı hedefliyor.


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