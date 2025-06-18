Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile yola devam etmeme kararı aldı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Osayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 7 gol, 15 asist kaydetti.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Osayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 7 gol, 15 asist kaydetti.
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